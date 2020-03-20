СИБ: 52 сайта, распространяющих фейки о коронавирусе, заблокированы! (СПИСОК)

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Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) обнародовала список сайтов, которые искажают информацию о ситуации с коронавирусом путём манипулирования, дезинформации, сокрытия или фальсификации данных. По данным ведомства, массово распространяемые в Интернете “фейковые” новости могут вызвать необоснованную панику в социуме.

Согласно пресс-релизу учреждения, пишет deschide.md, подобные недостоверные факты способны в кризисный период повлиять на информационную безопасность страны. В данной связи в СИБ обязали поставщиков услуг электронной связи ограничить доступ молдавских пользователей Интернета к некоторым новостным ресурсам, распространяющим ложную информацию. Их список представлен ниже.

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