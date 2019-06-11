Швейцария признала новую власть в Молдове и выразила готовность сотрудничать

Швейцария признала новую власть в Молдове и выразила готовность сотрудничать

Швейцарское бюро по сотрудничеству в Молдове опубликовало официальное заявление властей Швейцарии по поводу сложившейся в Молдове ситуации. 

В заявлении, в частности, отмечается, что “Швейцария намерена содействовать повышению благосостояния населения Молдовы и ожидает продолжения сотрудничества в целях развития стран”.

 – Парламент Молдовы в прошлую субботу принял решение избрать нового спикера и создать новое правительство. Швейцария готова дальше внедрять свои программы поддержки и сотрудничества для развития, – отмечается в послании. 

Кроме того, ввиду последних политических событий Швейцария призывает все политические партии страны вступить в мирный диалог, повторяя свой призыв к спокойствию и сдержанности на благо граждан.

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