Швейцария признала новую власть в Молдове и выразила готовность сотрудничать

0

Швейцарское бюро по сотрудничеству в Молдове опубликовало официальное заявление властей Швейцарии по поводу сложившейся в Молдове ситуации.

В заявлении, в частности, отмечается, что “Швейцария намерена содействовать повышению благосостояния населения Молдовы и ожидает продолжения сотрудничества в целях развития стран”.

– Парламент Молдовы в прошлую субботу принял решение избрать нового спикера и создать новое правительство. Швейцария готова дальше внедрять свои программы поддержки и сотрудничества для развития, – отмечается в послании.

Кроме того, ввиду последних политических событий Швейцария призывает все политические партии страны вступить в мирный диалог, повторяя свой призыв к спокойствию и сдержанности на благо граждан.