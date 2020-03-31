Швейцария и ПРООН предоставили медработникам Молдовы защитное снаряжение

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Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству и Программа Организации Объединенных Наций по развитию предоставили защитное снаряжение для медработников Молдовы в качестве поддержки в борьбе с инфекцией COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе ПРООН, первая партия жизненно необходимого медицинского снаряжения была предоставлена властям Республики Молдова в рамках совместных усилий, нацеленных на оказание стране поддержки в борьбе с пандемией COVID-19. Эта спецодежда поможет медицинскому персоналу, находящемуся на передовой, бороться с новым коронавирусом, передаёт moldpres.md.

– Средства индивидуальной защиты, предоставленные правительством Швейцарии, будут доставлены в больницы, которые занимаются случаями COVID-19. Это поможет медицинским работникам в их повседневной борьбе с коронавирусом. Мы очень признательны им за их усилия, – уточнила директор Швейцарского офиса по сотрудничеству в РМ Каролин Тиссо.

Первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован в Молдове 7 марта. Система ООН поддерживает усилия Молдовы, направленные на борьбу с пандемией, посредством скоординированных действий по защите населения, повышению возможностей системы здравоохранения и уменьшению последствий в экономической и социальной сферах.

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