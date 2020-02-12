Швеция готова оказать финансовую поддержку Молдове в проектах производства солнечной и ветровой энергии

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику провёл встречу с министром международного сотрудничества и развития Швеции Питером Эрикссоном, который находился с визитом в нашей стране. На встрече также присутствовала посол Швеции в РМ Анна Либерг.

По данным пресс-службы Правительства РМ, Ион Кику поблагодарил шведские власти за помощь в развитии, предоставляемую Молдове в различных областях. Примечательно, что Швеция входит в пятёрку лучших финансовых доноров в нашей стране. На проведение реформ в Молдове Швеция ежегодно выделяет более 12 млн евро. Глава исполнительной власти высоко оценил поддержку, оказанную Молдове в области европейской интеграции, а также в управлении государственными финансами.

Стороны обсудили важность обеспечения энергетической независимости Молдовы и возможности страны, если она сосредоточится на производстве солнечной и ветровой энергии. По словам шведского министра, ЕС и другие партнёры по развитию готовы финансировать такие проекты в нашей стране.

Кроме этого, Ион Кику подчеркнул важность развития сектора информационных технологий в РМ, который уже даёт положительные результаты. Экспорт IT-услуг уже превысил объём экспорта винодельческой продукции. Премьер-министр Молдовы отметил, что в этой области приветствовалась бы поддержка шведских партнёров, а также в таких областях как: борьба с торговлей людьми и коррупцией, обеспечение защиты прав человека, а также экологическая безопасность. Кику также высоко оценил поддержку Швеции в создании первого в Республике Молдова Центра передового опыта подготовки в области ИКТ “Tekwill”.

Глава исполнительной власти отметил и финансовую поддержку Швеции в исследовании о социальном и экологическом воздействии на Молдову функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса.

– Чтобы обеспечить экологическую безопасность реки Днестр, правительство не примет строительство этой гидроэлектростанции. Мы ведем переговоры с украинской стороной по этому вопросу, – отметил Кику.

Стороны также обсудили ситуацию, касающуюся урегулирования приднестровского конфликта в контексте того, что Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году. Премьер-министр Молдовы отметил, что запущенные в Молдове проекты необходимо продолжать шаг за шагом, и Правительство РМ добросовестно управляет этими вопросами. Доказательством этому являются результаты переговоров в формате “5+2”.