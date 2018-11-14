“Шумахеры” на дороге: два водителя гнали со скоростью выше 160 км/ч (ФОТО)

Два водителя были задержаны за превышение скорости на трассах Кишинев-Унгень и Кишинев-Стрэшень. Одна машина передвигалась со скоростью 184 км/ч, а вторая — 162 км/ч.

По словам автоинспекторов, водитель BMW двигался со скоростью, превышающей допустимую норму в два раза. Ранее мужчину уже задерживали за подобное нарушение. Второй водитель, Volkswagen, двигавшийся со скоростью 162 км/ч, был остановлен у села Кожушна. За превышение скорости оба водителя были наказаны штрафами в размере 1 500 леев и 5 штрафными пунктами.

За 10 месяцев текущего года 132 512 водителей были оштрафованы за превышение скорости. По этой причине на национальных дорогах произошло 78 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 17 человек и 77 получили травмы.