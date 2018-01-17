Штудируем законы

На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Шумные соседи

Многие жильцы нашего многоквартирного дома живут, ни в чём себе не отказывая. У одних собака громко лает, у других – ночью музыка гремит на всю катушку. Хочу пожаловаться в полицию на шум. Какой уровень шума считается нарушением? А. Гыска, Бельцы

– Кодекс РМ «О правонарушениях» говорит: нарушение тишины с 22:00 до 07:00 в жилищах или общественных местах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 450 до 1 500 леев. Правонарушение, предусмотренное этой статьёй, относится к компетенции Министерства внутренних дел РМ.

Вы имеете право написать заявление (в произвольной форме) в полицию на имя начальника управления полиции сектора по месту жительства. Бумагу следует зарегистрировать в канцелярии органа МВД. Получив такое заявление, участковый обязан произвести проверку по данному факту и известить заявителя о принятом им решении. Советую вместе с соседями написать коллективную жалобу в управление полиции, которое обязано принять меры согласно административному законодательству: наложить на нарушителя административный штраф. Отказ принять соответствующие меры со стороны правоохранительных органов вы вправе обжаловать в суде.

Если квартирант задолжал…

Сдаю квартиру по договору найма на полгода. Жилец не заплатил за квартиру за два месяца, проигнорировал он и коммунальные платежи. Как мне получить задолженность с жильца? А. Добря, Страшены

– Взыскание долгов с квартирантов – дело хлопотное и не всегда успешное. То, что у вас имеется договор по найму, – огромный плюс. Внимательно перечитайте документ. Что там написано на тему уплаты коммунальных платежей и сроков оплаты?

Если полюбовно с квартирантами договориться не удалось, придётся обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по квартплате, долга за коммунальные услуги и взыскании судебных расходов. Судиться придётся по месту жительства квартирантов-должников. Также надо будет заплатить судебную пошлину – 3% от размера долга.

Каков минимум?

Какую минимальную заработную плату должен платить в Молдове работодатель наёмному работнику? И какой процент от этой суммы отчисляется в бюджет? Б. Мазур, Бричаны

– Размер минимальной заработной платы является обязательным для всех работодателей – юридических и физических лиц, всех, кто использует наёмный труд, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы. Этот размер не может быть уменьшен.

Начиная с 1 мая 2017 года гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе (на хозрасчётных предприятиях, в организациях, учреждениях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) составляет 2380 леев в месяц, начисленный исходя из средней продолжительности рабочего времени в 169 часов в месяц.

Из начисленной зарплаты работники выплачивают 6% в бюджет государственного социального страхования; 4,5% – в фонд обязательного медицинского страхования и 7% – подоходный налог. Кроме того, работодатели отчисляют 23% в бюджет государственного социального страхования и 4,5% – в фонд обязательного медицинского страхования.

Как сменить фамилию?

15-летняя дочь хочет сменить свою фамилию на девичью фамилию матери. Можно ли это сделать, не меняя общей фамилии отца с матерью, живущих в браке? Какие документы понадобятся дочери для этой процедуры? И. Киперь, Кагул

– Фамилия или имя могут быть изменены административным путём решением отдела ЗАГС, которое утверждается CГС.

Заявление об изменении фамилии или имени могут подавать граждане Республики Молдова, достигшие возраста 16 лет. Изменение фамилии или имени лица, не достигшего совершеннолетия, допускается с согласия родителей, усыновителей или опекунов.

Для этого необходимы: заявление об изменении фамилии или имени (F-22); автобиография; объяснение, в котором будут изложены мотивы изменения фамилии или имени; свидетельство о рождении заявителя; удостоверение личности или паспорт заявителя; две фотографии формата 3х4; справка из полиции о несудимости; квитанция об оплате услуг и, при необходимости, другие документы.

А сестра – против!

После смерти мамы, моя сестра и я остались совладельцами трёхкомнатной квартиры. Сестра категорически против размена квартиры. Возможно, потому что я оплачиваю все коммунальные счета. Но у меня наметилась личная жизнь, и я хочу жить отдельно. Как поступить юридически правильно? П. Радован, Оргеев

– Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Одним из способов раздела наследства является судебное разбирательство. Для этого необходимо подать иск в суд, в котором следует указать желание разделить общее имущество, доставшееся нескольким наследникам. Существует несколько вариантов раздела такого имущества. Выбор одного из них утверждает суд по вашему требованию. Здесь учитываются все обстоятельства дела. Кстати, стороны до вынесения решения по делу могут заключить мировое соглашение, в котором определят способ разделения имущества.

Раздел квартиры – непростая проблема в разделе имущества. И первым делом проводятся техническая и оценочная экспертизы.

Иск к государству?

Можно ли оправданному подозреваемому предъявить иск государству и обвинявшим его? О. Т., Леово

– Закон РМ «О порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций» (№ 1545 от 25.02.1998) – базовый законодательный акт. Он регулирует случаи, порядок и условия имущественной ответственности государства за ущерб, причинённый лицам своими незаконными действиями, совершёнными во время уголовного процесса и процесса о правонарушениях органами уголовного преследования, прокуратурой и судебными инстанциями.

По Закону №1545, подлежит возмещению материальный и моральный ущерб, причинённый физическому или юридическому лицу вследствие: а) незаконного задержания, незаконного применения меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу или подписки о невыезде из местности или из страны, незаконного привлечения к уголовной ответственности; b) незаконного осуждения.

Причинённый ущерб возмещается в полном объёме независимо от вины должностных лиц органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций. Право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных этим законом, возникает и в случаях вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию.

Учёба на дому

Как перевести 9-летнего ребёнка на домашнее обучение, если он часто болеет? О. Негреску, Штефан Водэ

– Кодекс об образовании допускает обучение на дому в течение определённого времени. То есть право ребёнка на предоставление специальных условий обучения с учётом особенностей психофизического развития и состояния здоровья закреплены в законе.

Но домашнее обучение – не форма получения образования, а условие организации учебного процесса для особых детей – тех, кто нуждается в длительном лечении, для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Надомное обучение уместно и в случае, когда ребёнку необходима операция или длительный реабилитационный период, после которого он снова пойдёт в школу.

К заявлению родителей о переводе на домашнее обучение должно быть приложено заключение врачебной комиссии.

В старом дворике

В моём дворике много отдельных квартир, которые числятся под общим номером дома. Имеет ли право кто-то из жильцов без разрешения соседей спиливать во дворе деревья и расширять своё жильё? И как быть жильцам, если пристройка затеняет их квартиры? Г. Лепницкий, Кишинёв

– Закон РМ «О разрешении выполнения строительных работ» (№ 163 от 09.07.2010) гласит: для получения разрешения на строительство необходимо получить нотариально заверенное согласие сособственников объекта недвижимости/участка, интересы которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения строительных работ и в период эксплуатации построенного объекта.

Кроме того, ГК в ст. 351 (1) указывает, что сделки по распоряжению в отношении имущества, находящегося в долевой собственности, могут совершаться только с согласия всех сособственников. То есть сособственник участка практически ничего на нём делать не может, не подумав предварительно об интересах и правах соседей. В частности, нельзя строить на своей земле ничего, что может ущемить права других совладельцев земли. И если сосед построил незаконно дом или сарай, ему придётся строение снести и ещё заплатить штраф.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА