Штрафы за сжигание бытового мусора и листьев могут составить до 9 000 леев

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Министерство сельского хозяйства предупреждает граждан о запрете на сжигание листьев‚ сухой травы и других растительных остатков. Представители органов местного публичного управления совместно со специализированными службами будут осуществлять проверки и применять санкции в случае несоблюдения установленных правил.

Лица, которые будут сжигать листья, сухую растительность и бытовые отходы, будут оштрафованы. В отношении физических лиц применяется штраф в размере от 600 до 1 200 леев или неоплачиваемые общественные работы до 60 часов, а к юридическим лицам применяется штраф в размере от 4 500 до 9 000 леев, – уточнили в Минсельхозе.

В результате сжигания сухой растительности и растительного мусора, пишет moldpres.md, в воздух выделяются токсичные вещества, которые могут попасть в дыхательные пути и вызвать отравление, расстройства центральной нервной системы, повредить слизистые оболочки глаз. Сжигание травы и листьев также оказывает негативное воздействие на почву, вызывая испарение воды из её верхнего слоя. Таким образом, сжигание растительности несёт угрозу окружающей среде и представляет опасность для жизни людей.

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