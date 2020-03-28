Штрафы за безответственность: за нарушение карантина и мер борьбы с COVID-19 составлено уже 1040 протоколов (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение сегодняшнего дня Игорь Додон провел встречу с руководством Министерства внутренних дел Республики Молдова. Глава ведомства Павел Войку сообщил президенту о том, что личный состав подразделений МВД пока справляется с нагрузкой, связанной с необходимостью патрулирования улиц, парков и других общественных мест в населенных пунктах страны. Однако сотрудники полиции работают на пределе своих возможностей, поскольку им нужно выполнять и работу по пресечению правонарушений и выявлению тех, кто их совершает.

По информации главы МВД, на данный момент составлено 1040 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, экономических агентов и транспортных компаний. Как правило, речь идет о людях, нарушивших режим карантина, о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне. Было особо подчёркнуто, что в случае, если эти нарушения привели к заражению людей коронавирусом, в отношении таких граждан будут возбуждены уголовные дела, причем в случае смерти инфицированного лица наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

В продолжение рабочего совещания стороны обсудили проблему контроля над нашими гражданами, которые продолжают возвращаться в Республику Молдова из-за границы. Говорили, в частности, о том, что эти люди обязуются заполнить эпидемиологический лист, в котором фиксируются личные данные, включая адрес проживания. Прибывшее в Молдову лицо обязано сразу отбыть по этому адресу, где оно будет находиться под контролем медиков 14 дней. Однако уже выявлены 10 случаев нарушения режима, и в отношении таких лиц возбуждены административные дела.

В заключение встречи Игорь Додон поблагодарил руководство и личный состав МВД за самоотверженную, наряду с врачами, борьбу против распространения вируса, и призвал их и в дальнейшем проявлять твёрдость и последовательность в этом деле.

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