Штрафы за безответственность получили 24 человека, 19 юрлиц и 23 перевозчика (ВИДЕО)

Штрафы за безответственность получили 24 человека, 19 юрлиц и 23 перевозчика (ВИДЕО)

За последние 24 часа в Молдове были оштрафованы 24 человека, которые нарушили режим самоизоляции, проявили агрессивное поведение по отношению к врачам или указали неверные данные в эпидемиологических картах. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

В то же время были оштрафованы 19 юридических лиц и 23 перевозчика. Они также нарушили меры по недопущению распространения коронавируса в Молдове.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md