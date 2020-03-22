Штрафы за безответственность получили 24 человека, 19 юрлиц и 23 перевозчика (ВИДЕО)

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За последние 24 часа в Молдове были оштрафованы 24 человека, которые нарушили режим самоизоляции, проявили агрессивное поведение по отношению к врачам или указали неверные данные в эпидемиологических картах. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В то же время были оштрафованы 19 юридических лиц и 23 перевозчика. Они также нарушили меры по недопущению распространения коронавируса в Молдове.

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