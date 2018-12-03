Штрафы со скидкой 50% можно оплатить в течение трёх рабочих дней

Со 2 декабря штрафы в половинном размере могут быть оплачены в течение 3 рабочих дней. Новые поправки предполагают замену предыдущей формулировки в «72 часа» на «3 рабочих дня».

Сроки были изменены, чтобы согласовать предоставленный оштрафованным лицам период времени с часами работы учреждений, ответственных за получение штрафа, передаёт bizlaw.md. До сих пор предусматривалось, что в случае незначительных правонарушений лицо имеет право заплатить половину штрафа в течение 72 часов с даты наложения наказания.

В общем порядке штраф выплачивается добровольно в течение 30 дней с даты его выписки. В противном случае применяется процедура принудительной выплаты. Если принудительное исполнение невозможно из-за недостатка средств или уклонения от уплаты штрафа, дело передаётся в суд.

Штраф можно оплатить в любом отделении банка или посредством платежных терминалов.