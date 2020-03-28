Штрафы на 2 млн леев выписаны за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

Штрафы на 2 млн леев выписаны за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

Около 90 протоколов на общую сумму 2 миллиона леев выписали правоохранители на имена нарушивших граждан за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

44 штрафа были выписаны физическим лицам, пишет trm.md. Ещё 21 протокол был составлен в отношении пассажироперевозчиков, которые проигнорировали требования законодательства.

Напомним, что ранее вступил в силу Закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, предусматривающие строгие наказания, в том числе штрафы, за несоблюдение мер по профилактике или борьбе с эпидемическими заболеваниями.

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