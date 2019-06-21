Штрафы и лишение прав не действуют: патрульные поймали двух пьяных водителей (ВИДЕО)

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У одного из них было выявлено 1,48 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, а у второго – 1,27 мг/л.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, первый водитель был остановлен на трассе Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ. После прохождения теста на алкоголь было установлено, что в выдыхаемом воздухе 21-летнего парня содержится 1,48 мг/л алкоголя.

1,27 мг/л в выдыхаемом воздухе показал прибор Drager после того, как в него подул другой водитель, остановленный сотрудниками НИП. 22-летний молодой человек был за рулём мотоцикла и передвигался по населённому пункту Избиште Криулянского района.

По данным НИП, с начала текущего года 15 человек скончались, ещё 61 получил травмы различной тяжести в результате 56 аварий, спровоцированных пьяными водителями.