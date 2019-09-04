Суд озвучил окончательный приговор экс-начальнику Отдела компьютерной томографии Республиканского медцентра

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Суд озвучил окончательный приговор бывшему начальнику Отдела визуализации и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра, который обвинялся в злоупотреблении служебным положением. Так, согласно окончательному решению, суд назначил специальную конфискацию в размере 1 482 000 леев.

Кроме этого, инстанция наложила штраф в размере 270 000 леев и обязала выплатить ущерб в размере 1 080 000 леев в пользу Республиканского медицинского диагностического центра, а также лишила его права занимать руководящие должности сроком на 12 лет, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества НАЦ наложило арест на имущество стоимостью 7 217 000 леев, среди которого автомобили, недвижимость, банковские счета и наличные финансовые средства. Арест производился в рамках уголовного дела, возбужденного НАЦ и Антикоррупционной прокуратурой по фактам злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения.

Напомним, что бывший начальник Отдела визуализации и компьютерной томографии Республиканского медицинского диагностического центра был задержан 30 июля 2018 года в рамках уголовного дела «Томограф 1», в результате проведённых обысков. Согласно материалам дела, в период с января 2017 года по июль 2018 года экс-начальник систематически получал от пациентов денежные суммы за томографические исследования (от 950 до 5 400 леев). Деньги выплачивались в обход кассы больницы, за исключением отдельных денежных поступлений за менее дорогие обследования. В ходе обысков в доме и арендованных подозреваемым банковских ячейках были обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 6 568 982 леев.