Штрафы более чем на 3 млн леев были выписаны на прошлой неделе

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На прошлой неделе правоохранительные органы выписали штрафы на общую сумму более 3 млн леев. 174 из 552 протоколов о правонарушениях были составлены за несоблюдение карантинного режима и ограничений, введенных властями на период чрезвычайного положения. Данные представил на оперативном заседании служб примарии Кишинева заместитель начальника муниципального Управления полиции Алексей Гросу.

В то же время пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинев Наталья Стати сообщила, что из общей суммы штрафов было выплачено 42 тысячи леев. Она пояснила, что некоторые иски находятся в процессе обжалования в суде, другие – выплачиваются в течение 72 часов, передаёт ipn.md.

Стоит отметить, что на прошлой неделе столичная полиция зарегистрировала 84 преступления. Большинство из них – кражи.

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