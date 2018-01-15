Штраф за отсутствие медполиса в Молдове отменен благодаря социалистам

Это произошло после того, как Партия социалистов обратилась в Конституционный суд с запросом о конституционности данной законодательной нормы.

Социалисты отметили, что это является незаконным, так как Конституция РМ гарантирует всем без исключения гражданам РМ право на охрану здоровья, на социальное обеспечение и защиту. В то же время минимальный уровень государственного медицинского обеспечения при этом является бесплатным.

Изменения, внесенные в статью №57 Кодекса о правонарушениях, были опубликованы в Monitorul Oficial и уже вступили в силу, сообщает bizlaw.md.

Из статьи, которая предусматривает штрафы за нарушение сроков выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и осуществления других платежей, была исключена фраза “уплаты взносов обязательного государственного социального страхования, премий обязательного медицинского страхования”.

До вступления в силу поправок данная статья предусматривала за умышленное нарушение более чем на два месяца установленного срока выплаты штраф от 3000-9000 леев штраф: для физических лиц – в размере от 30 до 60 условных единиц, для должностных лиц – в размере от 60 до 120 условных единиц и для юридических лиц – в размере от 120 до 180 условных единиц.