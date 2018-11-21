Штраф за ложный вызов службы “112” удвоится

Штраф за ложный вызов службы “112” удвоится

С 9 декабря 2018 года вдвое вырастет штраф за ложный вызов экстренных служб.

Если до сих пор за ложные звонки штрафовали на 600-1,5 тыс. леев, то со следующего месяца сумма штрафов поднимется до 3000 леев.

Увеличения штрафов помогут сократить количество ложных звонков и уделить больше времени обработке экстренных вызовов, пишет tvn.md.

По данным Единой национальной службы экстренных вызовов 112, со времени запуска проекта в июле 2018 года сотрудники службы обработали около 2 миллионов звонков.

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