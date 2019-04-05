Штраф или тюрьма грозят помощнику прокурора из Сорок за взяточничество

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Антикоррупционная прокуратура северного региона передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении помощника прокурора Сорокского района, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, в сентябре 2017 года подозреваемый, утверждая, что может повлиять на прокурора, занимавшегося в то время уголовным преследованием, в рамках которого был задержан подозреваемый, получил от его супруги 300 долларов для себя и ещё 1 000 – для прокурора. Взамен чиновник должен был убедить прокурора не подавать в суд иск о применении предварительной меры наказания, сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ.

В продолжение этих незаконных действий с середины сентября 2018 года подозреваемый вымогал у этого же человека 3 500 евро, которые должны были быть переданы прокурору и судье, который рассматривал уголовное дело, пообещав более мягкий приговор за совершённое преступление. Кроме этого, в октябре-ноябре 2018 года помощник, утверждая, что может повлиять на прокурора, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Сорокского района по факту насилия в семье, вымогательством получил от одного из обвиняемых 30 000 леев. Взамен он должен был убедить прокурора не требовать в ходе судебного процесса сурового наказания.

Подозреваемый признался в инкриминируемых ему преступлениях, а на данный момент находится на свободе. По ходатайству прокуроров он был отстранён от должности. Если суд признает помощника прокурора виновным, то ему грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или лишение свободы на срок до 5 лет.