Штраф или тюремный срок грозит злостному нарушителю правил пересечения границы (ВИДЕО)

0

13 февраля сотрудники Пограничной полиции задержали в Штефан-Водэ мужчину за целый ряд нарушений, совершённых как на территории Молдовы, так и на Украине.

Согласно представленным данным, у 32-летнего уроженца Кишинёва не было постоянного места жительства. Он разыскивался за незаконное пересечение молдо-украинской границы. В течение трёх месяцев мужчина прятался в доме в Штефан-Водэ.

На слушаниях гражданин заявил, что у него нет документов, удостоверяющих личность, а оформить их он не может из-за уголовных дел, заведённых на его имя. Он неоднократно нарушал режим пересечения государственной границы, а украинские власти вынесли в отношении мужчины решение о депортации.

В настоящее время нарушитель задержан на 72 часа и находится в изоляторе ИП Каушаны. Мужчине грозит штраф в размере до 400 условных единиц или лишение свободы на срок от года до 3 лет.