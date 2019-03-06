Штормовое предупреждение в Приднестровье: ожидается сильный ветер

По данным Управления гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, на территории Приднестровья ожидается усиление северо-западного ветра до 10-13 м/с.

В данной связи гражданам рекомендуют:

– Закрыть окна, двери, чердачные помещения;

– Лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании. Не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;

– Парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

– Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить в службы экстренного реагирования о месте обрыва;

– Закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах. Их разрушение может привести к травмам людей.