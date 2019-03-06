Штормовое предупреждение в Приднестровье: ожидается сильный ветер

По данным Управления гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, на территории Приднестровья ожидается усиление северо-западного ветра до 10-13 м/с.
В данной связи гражданам рекомендуют:
– Закрыть окна, двери, чердачные помещения;
– Лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании. Не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;
– Парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
– Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить в службы экстренного реагирования о месте обрыва;
– Закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах. Их разрушение может привести к травмам людей.
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