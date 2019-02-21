Штормовое предупреждение в Приднестровье: ожидается резкое похолодание и сильный ветер

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По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС, в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы, с 22 по 24 февраля на территории Приднестровья ожидается резкое понижение температуры воздуха. 23 и 24 февраля ночью столбик термометра опустится до отметки -10 градусов, а днём ожидается от -3 до -6.

22 февраля вероятны кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в снег, на дорогах – гололедица. 22 и 23 февраля ожидается северный ветер 7-10 м/с, порывы до 13-16 м/с. В связи с этим Управление ГЗ ГУпЧС призывает население соблюдать следующие правила при сильном ветре:

закрыть окна, двери, чердачные помещения;

лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;

парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщать в службы экстренного реагирования о месте обрыва;

зафиксировать слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмированию людей.

Сотрудники Госавтоинспекции и Управления ГЗ ГУпЧС МВД Приднестровья при гололёде рекомендуют водителям:

двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживлённым движением, возле школ, на перекрёстках и мостах, а также на поворотах и спусках;

при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

соблюдать безопасный скоростной режим, также быть очень осторожными при совершении манёвров на дороге.

пешеходам:

надевать удобную, на устойчивом каблуке, нескользкую обувь;

пересекать улицу только по обозначенному пешеходному переходу, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;

не перебегать трассу перед движущимся транспортом;

при падении травматологи советуют не выставлять руки перед собой, стараться упасть на бок – это позволит избежать сложных переломов.