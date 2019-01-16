Штефан в формате 10+

Наталья Анисимова – о съёмочном процессе, режиссёрских находках и успехе фильма

10 декабря в кинотеатре «Патрия» был представлен новый телевизионный фильм «Штефан Великий. История Молдовы», снятый под патронатом президента РМ Игоря Додона. О работе над этим проектом, о главной идее ленты «АиФ в Молдове» рассказывает его продюсер и режиссёр Наталья Анисимова.

О власти, вере и любви

– В прошлом году безусловной удачей возглавляемой вами команды стал трёхсерийный документальный фильм «История Молдовы». Свидетельство тому – и награда фестиваля «ТЭФИ – Содружество 2018», который прошёл минувшей осенью в Ташкенте. Ваша новая работа в определённом смысле – продолжение той трилогии?

– Три серии фильма рассказывали об истории нашего края с древнейших времён до нынешних дней, это был такой своеобразный исторический обзор. А новый проект, реализованный в рамках цикла «История Молдовы», это биография молдавского господаря, личности, которая стала символом государственности нашей страны, – Штефана Великого. Нам хотелось представить его не просто культовой легендарной фигурой, не памятником, застывшим в бронзе, а живым человеком. Это фильм о власти и любви, о вере и предательстве. И о бесстрашном воине, во времена правления которого Молдавское княжество занимало самую большую территорию.

Жанр его определить непросто, я бы обозначила этот формат так: научно-популярный образовательный телефильм с постановочными элементами. В нём нет так называемых говорящих голов, экспертов, историков. В то же время лента не на сто процентов игровая. Это некий микст, где есть постановочные сцены, компьютерная графика, съёмки в реальных локациях и подлинные исторические события, факты, цифры, даты. Может, это прозвучит пафосно, но все мы – авторы сценария Елена Пахомова и Юлия Семёнова, оператор Евгений Дедков, артисты – все члены нашей команды работали над фильмом действительно с любовью. И нам очень хочется, чтобы зрители смотрели ленту с тем же чувством.

– «Говорящих голов» на экране нет, а вот без первоклассных консультантов работа над подобным проектом, наверное, невозможна?

– Конечно. С нами трудились и нас консультировали известные историки, лучшие специалисты по Средневековью, среди которых Николай Руссев, Марьяна Шлапак и ряд других.

– Могу сказать вполне искренне: мне фильм показался настолько увлекательным, что 45 минут пролетели незаметно.

– 45 минут – это продолжительность школьного урока и, по мнению психологов, это время, в течение которого возможно максимально концентрировать внимание на одной теме.

– Хочется верить, что этому фильму будет посвящён реальный урок истории в каждом классе каждой школы страны. Ведь речь в нём – о наших общих корнях, о том, на чём строилось молдавское государство.

– Потому и снимали мы его в формате 10+. Вот пример: в сцене убийства Богдана II, отца Штефана Великого, на экране мы видим не кровь, а падающую корону и красное вино на белой скатерти, которое вылилось из упавшего кубка. Получилось, на мой взгляд, образно, драматично, но юного зрителя такая сцена не кошмарит.

По законам сценарного искусства

– Раскройте какие-то режиссёрские находки, которые помогли сделать фильм таким динамичным и цельным.

– Честно говоря, я мечтала снять масштабный игровой телесериал о Штефане Великом – 7 серий минут по 25. Но не сложилось. Однако в наши 45 минут мы заложили главные наработки. Основой фильма стали диалоги двух монахов. По законам сценарного искусства нужен диалог. В детективах, как правило, его ведут два полицейских, а у нас – два монаха. Один – умудрённый опытом и годами, другой – молодой. Эти роли сыграли артисты театра «Сатирикус» Игорь Метриану и Георгий Гушан. Все пять эпизодов с их участием мы сняли за один съёмочный день в ресторанном комплексе, который расположен в скалах, в селе Бранешты.

– Не накладно было арендовать подобное заведение?

– Денег с нас не взяли: его владельцы оказались людьми мудрыми – они понимали, что съёмки в стенах ресторана прекрасно будут работать на его имидж. А главное, они с удовольствием помогали нам как истинные любители истории родной страны. И это было очень приятно.

– Во сколько съёмочных дней вы уложились, работая над фильмом?

– Без подготовительного периода – в 14 дней. Работали в Молдове, на Украине, в Румынии. Снимали и в монастырях, и в лесах, и в двух древних крепостях – у нас в Сорокской, и в Аккерманской, в г. Белгород-Днестровском.

– Потоки туристов ваши планы не срывали?

– Они голос мой сорвали! В Белгород-Днестровском не обошлось без экстрима, связанного со стрельбой из луков, а в Сороках мы пару взрывов организовали, огненные стрелы у нас летали. Вот и пришлось мне с помощью мегафона уговаривать туристов не приближаться к съёмочной площадке. Зато в перерывах между съёмками к трону Штефана Великого выстраивалась очередь из желающих сфотографироваться и на нём, и с самим господарём.

«Штурм» обители

– А как в Румынии работалось?

– Сначала женский монастырь Воронец встретил нас неожиданным категоричным запретом на съёмки. Оказалось, что там вообще не любят съёмочные группы, тем более из Молдовы. Не теряя времени, мы отправились дальше по намеченному маршруту – в мужской монастырь Путна, где нам оказали всяческую поддержку: и стол дали, и кров. Ночевали мы в монастырской гостинице. Снимали там службу, записали утренний колокольный звон. Звонари там, кстати, – монахи из Молдовы. Были потрясены и музеем с подлинными экспонатами, среди которых уникальная погребальная пелена второй жены Штефана Великого Марии Мангупской. Там же увидели мы огромную карту Молдавского княжества времён Штефана, которую сделали современные художники. Увы, вопреки исторической правде, на ней расположено Румынское княжество, которого в тот период ещё даже не существовало.

После этого мы всё же вернулись в Воронец, но снова безрезультатно. Пришлось ехать в Сучаву, в митрополию, за специальным разрешением, благодаря которому мы лишь с третьей попытки были, наконец, допущены на территорию монастыря.

– Пошли на принцип?

– У нас в фильме лейтмотивом проходит тема православия, Страшного суда, а в Воронце – уникальные наружные фрески на храме, древние росписи со сценами Страшного суда. Вот и решили мы не сдаваться, «штурмовать» обитель. Просто не могли не снять целый эпизод – для нас это было важно. Каждую строчку сценария днями-ночами обсуждали, работали с энтузиазмом, с абсолютным пониманием того, без чего фильм не срастётся. Как же могли мы отказаться от этой идеи?!

Кстати, когда в первый раз получили там отказ, извозчик, подвозивший к монастырю людей в прогулочной кибитке, посоветовал: «Не теряйте времени, уезжайте, здесь телевизионщиков не любят». Когда во второй раз оказались у тех же ворот, он даже пальцем у виска в наш адрес покрутил. А когда увидел, что мы своего добились и наш дрон вовсю жужжит, панорамную съёмку делает, тот румын нам зааплодировал: «Браво, молдаване! Добились своего!»

И сам иеромонах благословил

– На премьерном показе в «Патрии» присутствовал президент Игорь Додон. Как оценил он вашу работу после просмотра?

– Игорь Николаевич пришёл с семьёй. Вместе с нами он переживал – как будет реагировать зритель, примут фильм или нет. Ведь идея всего проекта «История Молдовы» принадлежит именно ему. Поэтому особенно приятно было услышать от президента такие слова: «Я люблю и знаю историю, а за эти 45 минут открыл для себя новые интересные факты из жизни Штефана Великого».

Едва фильм появился в свободном доступе в интернете, с радостью прочитала в соцсетях добрые отзывы о нём членов румынской Ассоциации исторических клубов. Знаковой стала и высокая оценка нашего проекта, которую дал иеромонах Герасим из монастыря Путна. Он очень много знает о Штефане Великом, поэтому его слова дорогого стоят. Иеромонах благословил нас на дальнейшие творческие поиски.

Сегодня лента собирает хорошую зрительскую аудиторию на телевизионных каналах, её уже показывают на уроках истории. Думаю, если все мы будем лучше знать историю своей страны, будем больше гордиться Родиной. Наш фильм – об этом.

ДОСЬЕ

Наталья Анисимова, режиссёр, продюсер. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Председатель Центра MediArt Dialog. Работала главным редактором Национального представительства МТРК «МИР» в Молдове, режиссёром общественно-политической программы «Резонанс» на телеканале «Молдова-1», режиссёром, продюсером ряда телепрограмм на телеканалах TV-7 и ТНТ-Bravo (Молдова).

Татьяна Борисова