Штефан Гацкан: Система медстрахования функциональна, но нуждается в адаптации к ситуации

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Система медицинского страхования остается функциональной, однако требует адаптации к нынешней ситуации. За 16 лет, прошедших с момента ее введения, многое изменилось. Такое мнение высказал гость программы «Механизм действия» доцент кафедры медуниверситета Штефан Гацкан. Адаптацию можно провести достаточно быстро, считает гость.

Штефан Гацкан – врач-гинеколог с опытом работы в государственных и частных медицинских учреждениях, потому знает плюсы и минусы обеих систем. Чего не хватает нашим медикам, так это уверенности в завтрашнем дне. Ее базис – это достойная зарплата и современное оборудование, позволяющее делать операции в стране, а не готовить пациентов на «экспорт». Гацкан напомнил: давно обсуждается создание трех высокотехнологичных медицинских центров в республике – в Кишиневе, на севере и юге страны. Но дальше обсуждений дело не идет, пишет ntv.md.

– В принципе, нам нужно делать радиус максимум 50-60 км. Бельцы – идеально, нужно будет посмотреть зону Кагула, Чадыр-Лунги, зону Комрата и, может быть, – Унгены. Может быть, нет необходимости делать больницы на 500 коек, потому что самые функциональные больницы – до 300 коек, – отмечает он.

Мечта педагогов Медицинского университета – появление университетской клиники, где рядом с корифеями будет проходить стажировку новое поколение. Удержать молодежь на родине могут целевые программы. За три года руководство медучреждений и местные власти должны приложить все усилия, чтобы специалист утвердился в желании остаться дома. Гацкан считает: нужно сделать более гибкой систему финансирования медицинских услуг за счет взносов в фонд обязательного страхования.

– Почему я, имея страховой полис, не имею права идти в частную клинику и сказать: страховая компания, платите мне за эту операцию то, что должны платить. Простые роды. Если приходит женщина рожать в частном роддоме, почему ей не должны отдать то количество денег, которое она получила бы, если бы рожала в государственном учреждении? – задается вопросом Штефан Гацкан.

Слово «оптимизация» в здравоохранении, по мнению гостя, должно носить гуманный характер. Любые изменения должны идти во благо системы, а не ради экономии на здоровье граждан.