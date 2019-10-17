“Шоровцев” снова поймали на лжи: Генпрокуратура категорически опровергает обвинения Таубер в адрес семьи Гречаный

“Шоровцев” снова поймали на лжи: Генпрокуратура категорически опровергает обвинения Таубер в адрес семьи Гречаный

Депутаты фракции “Шор” снова были пойманы на лжи. Генеральная прокуратура категорически опровергает заявление Марины Таубер о существовании уголовного дела на имя Алексея Гречаный. 

Как заявил порталу unimedia.info пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур, “на имя гражданина Алексея Гречаный не существует уголовного дела за банковское мошенничество”. Он добавил, что миллионный кредит, о котором заявила Таубер, был получен компанией “Alsvit-Vin” до того, как в ней начал работать Гречаный. Факт получения кредита экономическим агентом расследуется, однако супруг молдавского спикера не фигурирует в этом деле ни как подозреваемый, ни как обвиняемый, заявил также Гайтур.

 

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