Шокирующий случай: житель Оргеева ударил кулаком свою полуторамесячную дочь (ВИДЕО)

Младенец был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Житель Оргеева ударил кулаком свою дочь, которой едва исполнилось 1,5 месяца. Это произошло в момент ссоры между супругами. Мужчина замахнулся на жену, которая держала в руках малышку, но удар пришёлся на ребёнка, передаёт prime.md.

Инцидент произошёл в одной из квартир в Оргееве. Скандал между супругами перешёл к рукоприкладству. 30-летний мужчина успокоился лишь тогда, когда один из его ударов получила не супруга, а невинный ребёнок.

В больницу была доставлена и 19-летняя мать малышки, которая получила от мужа синяки и раны на лице. Женщина отказалась разговаривать с журналистами. По данным полиции, в Службу 112 спустя 5 часов после инцидента обратилась не мать ребёнка, а его бабушка.

Органы правопорядка расследуют это дело. Мужчине грозит наказание за насилие в семье.