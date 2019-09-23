Шокирующий случай в Унгенском районе: мужчина убил свидетеля, фигурирующего в его уголовном деле

Шокирующий случай в Унгенском районе: мужчина убил свидетеля, фигурирующего в его уголовном деле

Труп 61-летнего мужчины был найден в селе Рэдений Векь Унгенского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Унген Кристины Викол, на теле погибшего были найдены раны в области шеи и живота. Органы правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который страдает тяжёлой умственной отсталостью, передаёт unimedia.info.

Полицейские установили, что ранее подозреваемый убил другого человека, за что на его имя было возбуждено уголовное дело. А его следующей жертвой стал мужчина, который фигурировал в этом деле в качестве свидетеля.

Подозреваемый был госпитализирован в психиатрическую больницу, расположенную в городе Кодру.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md