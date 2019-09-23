Шокирующий случай в Унгенском районе: мужчина убил свидетеля, фигурирующего в его уголовном деле

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Труп 61-летнего мужчины был найден в селе Рэдений Векь Унгенского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Унген Кристины Викол, на теле погибшего были найдены раны в области шеи и живота. Органы правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который страдает тяжёлой умственной отсталостью, передаёт unimedia.info.

Полицейские установили, что ранее подозреваемый убил другого человека, за что на его имя было возбуждено уголовное дело. А его следующей жертвой стал мужчина, который фигурировал в этом деле в качестве свидетеля.

Подозреваемый был госпитализирован в психиатрическую больницу, расположенную в городе Кодру.