Шокирующий случай в Страшенах: собака искусала 4 детей и взрослого и была застрелена полицейским

Четыре ребёнка и взрослый попали в больницу после того, как их искусала породистая собака, оставленная без присмотра.

Всё произошла вчера вечером, 13 ноября, на одной из улиц города Страшены, пишет publika.md. Полицейский, который находился по счастливому случаю поблизости, выстрелил в собаку из служебного оружия, чтобы разъярённое животное не напало и на других прохожих. Очевидцы вызвали специалистов НАБПП. На место происшествия прибыли и сотрудники полиции, которые установили личность хозяина собаки.

Стоит отметить, что органы правопорядка инициировали внутреннее расследование по факту убийства собаки сотрудником полиции. По данному факту ведётся расследование, по окончании которого определиться степень вины и форма наказания для хозяина собаки.

Напомним, что не так давно стая разъярённых собак искусала школьника из Дрокии.