Шокирующий случай в морге Новых Анен: судмедэкспертов обвиняют в издевательстве над телом погибшего

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Труп пролежал в морге без заморозки три дня, поэтому его разложения не удалось избежать. Более того, родственник погибшего утверждает, что в груди у покойного были найдены медицинские перчатки.

Племяннику погибшего сообщили о смерти дяди 27 июня. Мужчина без признаков жизни был найден в Днестре, передаёт jurnal.md. Сразу после этого родственник погибшего вызвал похоронную службу для того перевезти труп в морг. В связи с тем, что труп находился на столе в морге три дня, разложения не удалось избежать. Перед захоронением племянник пожелал увидеть и попрощаться с дядей, но это было невозможным.

Судмедэксперт отказался предоставлять какую-либо информацию, сославшись на конфиденциальность, но он опроверг информацию о том, что в трупе были найдены медицинские перчатки. Тем не менее родственник погибшего подал жалобу в полицию.