Шокирующий случай в Молдове: над 10-летним мальчиком надругался его одноклассник, а другой снял это на видео и разослал друзьям

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Шокирующий случай произошёл в одном из населённых пунктов Молдовы. 10-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны своего одноклассника, а другой ученик снял эту сцену на видео и отправил его в чат.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Директор лицея, в котором учатся мальчики, сообщила о произошедшем в полицию, пишет publika.md. По данным правоохранителей, всё произошло в недостроенном здании, где находилась группа подростков. Один из них подверг другого сексуальному насилию, а третий снял это на видео и отправил в чат.

Известно, что потерпевший проживает с бабушкой. Его мать скончалась, а отец работает за границей. По словам директора лицея, мальчик примерный и у него хорошие результаты в учёбе, в отличие от своего обидчика, который проявляет агрессивное поведение по отношению к одноклассникам. Стоит отметить, что подозреваемого в насилии воспитывает только мать. Если эта история подтвердится, женщине грозит административное наказание.