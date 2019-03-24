Шокирующий случай в Мэгдэчештах: водитель попутки изнасиловал пассажирку

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42-летняя женщина была изнасилована водителем попутки. Пострадавшая остановила автомобиль в Мэгдэчештах Криулянского района, чтобы добраться до Пересечина, но на полпути мужчина остановил машину и надругался над своей пассажиркой.

По информации полиции, водитель повез женщину в Пашканы, пояснив ей, что должен забрать пассажира. Женщина воспротивилась и попросила остановить машину, но мужчина заблокировал двери.

Вблизи Пашкан водитель остановил автомобиль и, применив физическую силу, заставил пассажирку выйти. После того, как он ее изнасиловал, мужчина скрылся в неизвестном направлении. На следующий день пострадавшая обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Насильника ищут, ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Примечательно, что это не первый раз, когда женщин, которые берут попутки в Мэгдэчештах, насилуют по дороге. Аналогичный случай произошел в декабре прошлого года, пишет publika.md.