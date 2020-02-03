Шокирующий случай в Костештах: два брата были найдены задушенными

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Шокирующий случай произошёл в селе Костешты Яловенского района. Два брата в возрасте 65 и 70 лет были найдены задушенными в собственном доме.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что погибший 65-летний мужчина был психически нездоров и находился на учёте у врача, а его 70-летний брат заботился о нём, передаёт unimedia.info.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проведено расследование, а также судмедэкспертиза.