Шокирующий случай в Бричанах: младенца нашли на обочине дороги

Шокирующий случай в Бричанах: младенца нашли на обочине дороги

Полуторамесячного ребенка нашли этой ночью на обочине дороги в селе Коржеуць Бричанского района. Его обнаружил прохожий, который позвонил в службу 112. 

Младенец был завернут в одеяло и лежал у дороги. Малышку забрала “скорая”. В настоящее время ребенок находится в районной больнице, состояние девочки оценивается как хорошее.

Представителям правоохранительных органов удалось установить личность нерадивой матери. Ей оказалась 17-летняя уроженка Единецкого района. Она заявила полицейским, что оставила малышку под присмотром знакомых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 2 лет тюремного заключения, пишет publika.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md