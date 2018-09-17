Шокирующий случай в Бричанах: младенца нашли на обочине дороги

Полуторамесячного ребенка нашли этой ночью на обочине дороги в селе Коржеуць Бричанского района. Его обнаружил прохожий, который позвонил в службу 112.

Младенец был завернут в одеяло и лежал у дороги. Малышку забрала “скорая”. В настоящее время ребенок находится в районной больнице, состояние девочки оценивается как хорошее.

Представителям правоохранительных органов удалось установить личность нерадивой матери. Ей оказалась 17-летняя уроженка Единецкого района. Она заявила полицейским, что оставила малышку под присмотром знакомых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 2 лет тюремного заключения, пишет publika.md.