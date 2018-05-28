Шокирующие признания пьяного водителя, погубившего в ДТП собственного сына: Я выпил 2-3 литра пива и быстро опьянел (ВИДЕО)

Шокирующие признания пьяного водителя, погубившего в ДТП собственного сына: Я выпил 2-3 литра пива и быстро опьянел (ВИДЕО)

25-летний мужчина, который в ночь с 26 на 27 мая в Кишиневе, будучи в нетрезвом состоянии, совершил ДТП, в котором погиб его маленький сын, протрезвел и горько сожалеет о произошедшем.

Так, в интервью телеканалу publika.md он рассказал, что до того рокового вечера ни разу не садился за руль нетрезвым, а выпил несколько литров пива после тяжелого рабочего дня, из-за чего быстро сильно опьянел.

– Машина взята в кредит три месяца назад. Черт меня дернул сесть за руль, я не хотел. Я не думал, что так все произойдет. Для меня это наказание на всю жизнь, я никогда об этом не забуду, – плачет мужчина.

Помимо погибшего малыша, в семье есть еще трое детей. Супруга водителя, пострадавшая в аварии, беременна.

По информации Нацинспектората патрулирования, молодая семья родом из села Кошница Дубоссарского района. И водитель, и его супруга не были пристегнуты ремнями безопасности. Беременная женщина сидела на переднем пассажирском сидении, держа малыша на руках.

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