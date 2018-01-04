Шокирующие откровения девушки, родившей самостоятельно в туалете ЦМИР: Я плакала и просила закопать меня рядом с малышкой

Жительница Новых Анен была вынуждена родить ребенка сама в туалете в Центре матери и ребенка, поскольку медицинский персонал отказал ей в помощи.

Шокирующая история произошла две недели назад, однако получила огласку только сейчас посредством социальных сетей. Девушка рассказала, что беременность протекала хорошо вплоть до 18 недели. Внезапно у беременной начало болеть сердце, ее начало трясти. Отправившись на УЗИ, она узнала о патологиях плода. Диагноз подтвердили еще несколько врачей. У ребенка не было шансов выжить, было принято решение вызывать роды. В Центре матери и ребенка, куда доставили беременную, наказали выпить вызывающие роды таблетки. Процесс сопровождался жуткими болями, но персонал никак не реагировал на призывы о помощи.

– Меня рвало, трясло…Мне дали еще 2 таблетки, поставили уколы. Я плакала от боли, не могла ходить, только ползла на коленях. Не было сил ни кричать, ни двигаться. Я промучилась 23 часа. Медсестра зашла, принесла мне судно и сказала: “Давай, потерпи до 8, пока придут врачи, чтобы не родила тут у меня”. Я молила Бога, чтобы действительно не родить, боялась попасть к ней в руки. Во второй раз она зашла в три часа ночи и начала кричать: “Что ты тут воешь? Пугаешь остальных девочек!”, – пишет девушка.

В ответ на просьбу роженицы вызвать врача, медсестра сказала: “Еще я деньги на телефоне не тратила из-за тебя, я буду решать, когда придет врач, а когда нет”. Ранним утром девушка уже была вся в крови, однако медсестра и тогда отказывалась вызывать врача, утверждая, что все в порядке.

– Я взяла судно и пошла в туалет. Родила на ногах, как собака. Пока пришла медсестра, девочка уже была у меня на руках. Она накричала на меня, что ванная вся в крови, и чтобы я не смотрела на ребенка, но я уже успела рассмотреть ее и вся дрожала. Мне отрезали пуповину и отправили по коридору в другой конец этажа с клещами в руке. Принесли дочь и сказали: “Да это и не девочка, и не мальчик”. Мне сделали укол, и я проспала до 8 утра. Потом пришел врач и сказал: “Ну, а как ты думала? Отдохнула день и теперь отмучилась, не переживай, не умрешь. А я хотела умереть. И чтобы меня закопали у ее (малышка родилась мертвой – прим. ред.) ног”, – написала девушка.

Известно, что в настоящее время 19-летняя пострадавшая находится не в стране, и вернется в Молдову на следующей неделе, чтобы написать жалобу на больницу. На произошедшее уже отреагировало руководство ЦМИР и Министерство здравоохранения Молдовы, пообещав разобраться в случившемся. В частности, по инициативе Минздрава будет создана специальная комиссия, которая проведет независимое расследование.