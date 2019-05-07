Шокирующие детали изнасилования двух девушек в Кишинёве: один из подозреваемых – бывший боец ММА

0

Шестеро мужчин жестоко изнасиловали двух девушек, после чего одну из них, несовершеннолетнюю, сбросили с балкона квартиры, находящейся на седьмом этаже дома в центре столицы. Следствию удалось выяснить, что происходило в ту злополучную ночь и установить личности всех предполагаемых насильников.

Так, согласно полученной информации, девушки занимались проституцией, а некоторые из подозреваемых ранее привлекались к ответственности, пишет deschide.md. Один из них, который сейчас находится в бегах, принимал участие в налёте на магазин запчастей в Ставченах 17 февраля 2017 года, в результате которого скончался один из нападавших. По имеющимся данным, в минувшую субботу, 4 мая, шестеро молодых людей решили удовлетворить свои интимные потребности, и нашли на сайте объявлений девушек, которые предоставляют платные секс-услуги. После этого они направились в квартиру, которая находилась на улице Анестиаде в центре столицы и которую арендовали девушки лёгкого поведения.

Около часа они насиловали жертв 21 года и 16 лет, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа. Второй потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию.Четверо подозреваемых были задержаны на 72 часа. Они частично признали свою вину, а сегодня их отконвоируют в суд сектора Чеканы, где прокуроры потребуют выдать ордеры на их арест. Ещё двое подозреваемых находятся в розыске. Органы правопорядка предпринимают все необходимые меры, чтобы установить их местонахождение.

Согласно полученной информации, пятеро из предполагаемых преступников являются жителями Кишинёва, а шестой – из Ставчен. Один из сбежавших является бывшим бойцом ММА, а в феврале 2017 года вместе с 15-ю сообщниками участвовал в бандитском нападении на магазин автозапчастей в Ставченах, в результате которого скончался один из нападающих – в него выстрелил владелец точки. Кроме того, бывший боец ММА находился в списке задержанных полицейскими участников массовых беспорядков в апреле 2009 года.

Примечательно, что один из подозреваемых совершил преступление, находясь под предварительным домашним арестом, наложенным за грабёж, совершённый 2 месяца назад. Изначально он был помещён в изолятор, но позже суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Буюканы изменил меру пресечения, освободив подозреваемого и поместив его под домашний арест. Сейчас ему грозит уголовное наказание не только за грабёж, но и за двойное изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней.