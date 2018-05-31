Шокирующие цифры от НИП: около 500 водителей превысили скорость всего за один день (ФОТО)

Вчера, 30 мая, сотрудники Национального инспектората патрулирования «поймали» радарами около 500 водителей, нарушивших установленные ограничения скорости.

Так, согласно переданным данным? 165 водителей превысили скорость до 20 км/ч, 91 водитель превысил скорость на 20-40 км/ч, а 48 водителей осмелились ускориться более чем на 40 км/ч.

Сотрудники НИП взяли во внимание отдельный случай с 30-летним «шумахером», который умудрился всего за 10 минут дважды превысить скорость. Сначала он был «пойман», двигаясь со скоростью 143 км/ч, а затем со скоростью 87 км/ч. После того, как нарушитель был задокументирован, сотрудники патрульной полиции выяснили, что в 2016 году этот же мужчина попался на вождении в нетрезвом виде, за что в октябре 2017 года его лишили водительских прав на 3 года. В связи с этим идёт разбирательство.

Все нарушители были наказаны штрафами в размере до 1500 леев с наложением 5 штрафных баллов.