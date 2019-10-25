Шокирующие цифры: ежедневно у трёх жительниц Молдовы диагностируется рак молочной железы

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Ежедневно у трех женщин в Молдове диагностируется рак молочной железы. В настоящее время почти десять тысяч жительниц страны борются с этим недугом. Чаще всего им страдают женщины в возрасте старше 50 лет. 34-й год подряд октябрь посвящён на международном уровне профилактике и информированию о раке молочной железы.

Маммолог из Онкологического института Лариса Софрони рассказала корреспонденту IPN, что в результате гормональных нарушений возникают предраковые состояния, доброкачественные опухоли и рак молочной железы. В число факторов, способных привести к появлению рака молочной железы, входят поздняя менопауза, неоднократные прерывания беременности, отказ от грудного вскармливания, приём гормональных препаратов в целях контрацепции без рекомендации и контроля врача, стрессы, а также невылеченные своевременно патологии половых органов.

Врач также отметила, что не реже одного раза в месяц, на пятый – седьмой день менструального цикла, женщине следует пальпировать свою грудь перед зеркалом, в положении стоя, начиная от основания и двигаясь к центру. Кроме того, раз в полгода женщина должна обращаться к врачу-маммологу для прохождения клинического обследования.

По словам Ларисы Софрони, к сожалению, рак молочной железы является наиболее распространённой формой опухоли у женщин и составляет 1/3 всех женских опухолей. Этот факт является серьёзной проблемой с глобальными последствиями, приводящей к высокой заболеваемости и смертности. В Республике Молдова рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями у женщин. Ежегодно около одной тысячи женщин ставятся на учёт врачами-маммологами. Почти половина женщин, страдающих раком молочной железы, умирают до 65 лет.

Болезнь можно вылечить, если выявить её на ранней стадии. Однако у каждой третьей женщины это заболевание было обнаружено на третьей или четвёртой стадии, когда результаты лечения зачастую имеют сдержанный прогноз. В прошлом году более 500 женщин уступили в борьбе с болезнью.

До конца октября в Онкологическом институте будет действовать горячая линия – 022852137. Любой желающий может позвонить по этому номеру и получить ответ онколога-маммолога на вопросы о данной форме рака.