Шокирующая статистика: каждое третье ДТП происходит по вине безответственных пешеходов (ВИДЕО)

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Данные статистики говорят о том, что в Молдове каждое третье ДТП происходит по вине самих пешеходов. По информации полиции, граждан не останавливают даже внушительные штрафы.

Согласно статистике, с начала этого года более 400 пешеходов, переходивших улицу в неположенном месте, получили травмы. Для 44 человек ДТП закончились смертельным исходом, пишет publika.md. Наибольшее число аварий с участием пешеходов зарегистрировано в секторе Рышкановка.

По данным НИП, число пострадавших пешеходов остаётся одинаковым из года в год. Если большинство несчастных случаев с участием пешеходов регистрируют на Рышкановке, то сектор Ботаника занимает первое место по тяжести ДТП. Так, с начала года в этом секторе 56 пешеходов получили травмы, а 6 человек погибли.

В первой половине года 401 пешеход был оштрафован за переход улицы в запрещённом месте.