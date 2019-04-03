Шокирующая находка: в Сорокском районе обнаружены останки женщины

Шокирующая находка: в Сорокском районе обнаружены останки женщины

Жуткую находку обнаружили в селе Христич Сорокского района. Останки 64-летней женщины были найдены в заброшенном доме. Жертву опознали по одежде родственники.

Человеческие кости нашла соседка, которая время от времени присматривала за домом. При визуальном осмотре на теле жертвы не было обнаружено признаков насильственной смерти, передаёт tvn.md.

В прошлом году погибшая вышла из дома и так и не вернулась. Члены семьи опознали родственницу по одежде и зубам. Останки были изъяты и отправлены на экспертизу для установления причины смерти.

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