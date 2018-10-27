Шокирующая находка в парке Валя Морилор: обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением

Шокирующая находка в парке Валя Морилор: обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением

Случайный прохожий заметил бездыханное тело мужчины вчера вечером и вызвал полицию.

Труп был найден в столичном парке Валя Морилор, пишет deschide.md. Согласно полученной информации, на теле жертвы было найдено огнестрельное ранение в области живота. Полиция идентифицировала погибшего – им оказался 51-летний житель села Грушево Криулянского района.

Органы правопорядка расследуют обстоятельства, при которых был убит мужчина. Им также предстоит определить модель оружия, из которого была застрелена жертва.

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