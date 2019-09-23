Шок! Злоумышленники стреляли в охранника плантации в Сынжерей, чтобы получить пять кистей винограда

Шок! Злоумышленники стреляли в охранника плантации в Сынжерей, чтобы получить пять кистей винограда

Два человека стреляли в охранника виноградника. Их задержала полиция. Инцидент произошёл в ночь на 22 сентября в селе Пепень Сынжерейского района.

По данным местной полиции, речь идёт о двух мужчинах в возрасте 35 лет и 51 года, которые приехали на мотоцикле, прихватив с собой охотничье ружьё, чтобы обворовать виноградник. Один из подозреваемых напал на 66-летнего охранника с кулаками. Второй мужчина, который остался у мотоцикла, схватил оружие и выстрелил в сторону собаки, но попал охраннику в ногу.

– Затем мужчины угрожали охраннику этим оружием. Потерпевший отдал им 5 гроздей винограда, после чего подозреваемые скрылись в неизвестном направлении, – рассказал представитель Инспектората полиции Сынжерей.

Подозреваемые были идентифицированы и задержаны полицией. Их поместили под предварительный арест на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md