Шок: жительницу столицы попытался изнасиловать водитель такси

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Жительница Кишинёва решила воспользоваться услугой такси, а водитель попытался её изнасиловать. Инцидент произошёл вечером 24 августа.

По словам потерпевшей, она позвонила в службу такси и заказала машину, чтобы навестить подругу, проживавшую на Скулянке. Позже подруга жертвы собиралась поехать на этой же машине на Ботанику.

Прибыв в пункт назначения, девушка стала дожидаться знакомую в машине. В это время ей захотелось пить, и она спросила таксиста, знает ли тот магазины поблизости. Водитель предложил отвезти девушку на машине, однако возле парка “Ла Извор” мужчина повернул в лес, пишет unica.md со ссылкой на echipa.md.

Со слов потерпевшей, таксист остановил машину, забрался на заднее сиденье и, угрожая, потребовал вступить с ним в интимные отношения. Девушке удалось уговорить агрессора купить ей сначала воды. Как только мужчина вышел из машины и направился к магазину, девушка бросилась бежать.

Вскоре испуганная девушка выбежала на парковку и попросила помощи у прохожих. Первым делом она позвонила в полицию и сообщила о случившемся мужу. Вскоре на стоянке появился и таксист, который выкрикивал, что не боится полицейских. Однако после этого мужчина сел в свою машину и уехал, пишет источник.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, пострадавшая написала жалобу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.