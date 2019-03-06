Шок: жительница столицы заколола мужа на глазах у ребёнка

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Правоохранители задержали жительницу столицы после того, как она ранила ножом своего мужа. Преступление произошло вчера вечером в жилом доме на улице Куза-Водэ. Свидетелем трагического инцидента стал ребёнок супругов.

Прошлой ночью жильцы многоквартирного дома на Куза-Водэ позвонили в полицию и пожаловались на шум в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в коридоре тело мужчины в луже крови. Супруга погибшего пребывала в шоковом состоянии, пишет deschide.md.

Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, жертвой оказался 38-летний мужчина, которому 47-летняя супруга нанесла удар в сердце кухонным ножом. По предварительной информации, скандал между двумя супругами произошёл из-за того, что мужчина хотел поехать на заработки в Россию и забрать с собой 5-летнего ребёнка, который в момент преступления находился в квартире.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых произошло преступление.