Шок: Жительница Кишинева сожгла отца своего ребёнка, чтобы получить его имущество

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26-летней сотруднице Министерства финансов, которая на данный момент находится в отпуске по уходу за ребёнком, грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет за умышленное убийство сожителя, совершённое с особой жестокостью. Прокуратура муниципия Кишинёв завершила дело и передала его в суд.

Согласно материалам дела, обвиняемая запланировала убийство заранее. У них был общий ребёнок, поэтому она надеялась, что таким образом ей удастся получить доступ к недвижимости и банковским счетам сожителя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Убийство произошло в ночь на 31 октября 2018 года. Тогда женщина с сожителем употребляли спиртные напитки в доме, где проживали долгое время. Обвиняемая подождала, когда мужчина уснёт, после чего подожгла кухонную мебель, а также мебель в комнате, где спал сожитель. Она закрыла все двери и окна, заперла входную дверь на ключ и ушла.

Почувствовав запах дыма, мужчина проснулся, но не успел спастись, так как оказался запертым в доме. Смерть 60-летнего сожителя наступила в результате отравления угарным газом. В заключении инженерно-технической судебной экспертизы было отмечено, что у пожара было 2 эпицентра и он был вызван открытым источником огня.

Покинув место ЧП и обеспечив себе алиби, женщина позвонила в службу 112 и сообщила о возгорании, но сделала это уже после смерти мужчины. Стоит отметить, что служба 112 не отреагировала сразу на звонок, а пожарные прибыли на место ЧП только к 7 часам утра (спустя 4 часа после вызова). Спасатели ликвидировали пожар и обнаружили в доме труп мужчины. После этого 26-летняя обвиняемая пыталась покинуть территорию страны вместе с ребёнком, но её задержали на территории Международного аэропорта Кишинёва.

Примечательно, что прокуратура возбудила ещё одно уголовное дело в отношении работников службы 112 по факту халатности, приведшей к смерти человека.