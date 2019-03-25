Шок: жительница Хынчешт вонзила себе нож в грудь на глазах у родственников

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Трагический случай произошёл накануне вечером в Хынчештах. Молодая девушка вонзила себе нож в грудь на глазах у своих родственников и друзей.

Погибшая вместе со своим 33-летним мужем жила в доме свекрови, пишет deschide.md. Накануне супруги вместе с родственниками и несколькими друзьями выпивали, а затем между гостями разразился конфликт.

Находясь под воздействием алкоголя, женщина взяла кухонный нож и воткнула себе в грудь на глазах у гостей. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, к сожалению, женщину спасти не удалось.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, речь может идти о случае самоубийства. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента.