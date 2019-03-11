Шок: жительница Дондюшан подверглась сексуальному насилию со стороны родственника

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Ужасающий случай произошёл 8 марта в одном из населённых пунктов Дондюшанского района. 37-летняя женщина в собственном доме подверглась сексуальному насилию со стороны свояка.

Женщина находилась дома одна в момент, когда 34-летний мужчина выломал дверь и ворвался в жилище. Применив физическую силу, мужчина подверг жертву сексуальному насилию, пишет telegraph.md со ссылкой на stiri.md.

На данный момент принимаются меры для установления всех обстоятельств инцидента. Предполагаемый нападавший свою вину не признал.