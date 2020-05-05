Шок: жителя Чимишлии до смерти избили родной сын и сожительница

Шок: жителя Чимишлии до смерти избили родной сын и сожительница

Трагический инцидент произошёл прошлым вечером в селе Селемет Чимишлийского района. К смерти мужчины причастны его сын и женщина, с которой погибший сожительствовал.

По данным местной полиции, 52-летний мужчина распивал алкоголь вместе с 50-летней сожительницей и своим 26-летним сыном. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчину избили. Из-за полученных травм, пишет deschide.md, жертва скончалась.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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