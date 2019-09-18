Шок! Житель Сынжерейского района свёл счёты с жизнью, получив разряд током

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Чудовищный случай произошёл в Сынжерейском районе. 60-летний мужчина скончался от удара электрическим током после того, как намеренно вставил в розетку два кабеля. Предполагается, что таким образом он свёл счёты с жизнью.

Инцидент произошёл 14 сентября в одном из населённых пунктов Сынжерейского района. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Сынжерей Инны Москалюк, мужчина покончил жизнь самоубийством, вставив в розетку два кабеля. Труп мужчины нашла его супруга, которая сообщила в полицию о произошедшем.

На теле погибшего не было найдено следов насильственной смерти. Основная версия полиции – самоубийство. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, передаёт jurnal.md.