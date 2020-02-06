Шок: житель столицы получил удар ножом за просьбу сделать музыку потише

Шок: житель столицы получил удар ножом за просьбу сделать музыку потише

Мужчина попал в больницу с ножевым ранением после того, как на него напал владелец авто после просьбы сделать музыку, звучащую в машине, потише. Инцидент произошёл этим утром во дворе дома на улице Флорэрией в секторе Рышкановка.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 24-летний мужчина под окнами жилого дома слушал музыку на максимальной громкости. 39-летний местный житель вышел и сделал нарушителю замечание, на что владелец авто взял нож и ранил мужчину в живот.

Пострадавший был доставлен в больницу. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.

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