Шок: житель Пуркарь убил своего собутыльника и закопал труп во дворе своего дома

Шок: житель Пуркарь убил своего собутыльника и закопал труп во дворе своего дома

Шокирующий случай в Пуркарь. 47-летний мужчина был убит собутыльником. Преступник в подробностях рассказал полиции, как расправился с жертвой, а после, решив избавиться от трупа, закопал его во дворе своего дома. 

Инцидент произошел неделю назад. По словам правоохранителей, в полицию обратился сын убитого. Парень рассказал, что отца нет дома уже 5 дней.

В результате следственных мероприятий труп мужчины был найден закопанным во дворе дома 24-летнего односельчанина убитого, вместе с которым погибший ушел из дома. Молодой человек рассказал, что вместе с жертвой они распивали спиртное, после чего поругались. Преступник взял камень и несколько раз ударил своего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Убийце грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие, пишетprotv.md.

 

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