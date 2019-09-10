Шок: житель Пуркарь убил своего собутыльника и закопал труп во дворе своего дома

Инцидент произошел неделю назад. По словам правоохранителей, в полицию обратился сын убитого. Парень рассказал, что отца нет дома уже 5 дней.

В результате следственных мероприятий труп мужчины был найден закопанным во дворе дома 24-летнего односельчанина убитого, вместе с которым погибший ушел из дома. Молодой человек рассказал, что вместе с жертвой они распивали спиртное, после чего поругались. Преступник взял камень и несколько раз ударил своего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Убийце грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие, пишетprotv.md.