Шок: житель Оргеева ранил приятеля и оставил умирать на улице

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Трагедия произошла вчера вечером в селе Телешеу Оргеевского района. В полицию сообщил прохожий, наткнувшийся на улице на труп мужчины.

По данным местной полиции, убитым оказался 46-летний мужчина. Его обнаружили с колотой раной в области сердца.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, пишет deschide.md. Им оказался 32-летний мужчина из того же населённого пункта. Известно, что мужчины распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из приятелей смертельно ранил другого.

Подозреваемого задержали на 72 часа, на его имя было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование трагического случая.